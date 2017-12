Cote d'Ivoire: Alépé - Les enseignants protestent contre la bastonnade d'un des leurs

Notons que depuis quelques mois une équipe mixte composée de policiers, militaires et gendarmes est présente dans le département pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. C'est l'un de ses éléments qui a malheureusement bastonné cet enseignant.

Ils ont été reçus par Mony Beugré François et Nanou Benjamin, respectivement inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire et préfet du département d'Alépé. Au terme des rencontres, ils décident de reprendre les cours.

Ce 12 décembre, les secrétaires généraux du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (Midd) et du Syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire (Sneppci) se saisissent de cette affaire et libèrent les élèves pour protester contre cette bastonnade.

Landry K. décline son identité et présente même sa carte professionnelle. Mais contre toute attente, il reçoit des coups de ceinturon dans le dos avant d'être jeté dans le cargo. Il a été libéré après l'intervention d'un gendarme en service à la brigade d'Alépé qui l'a reconnu. Comme une trainée de poudre, l'information fait le tour de la ville et même de certains villages environnants.

