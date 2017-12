Cote d'Ivoire: Médaille d'honneur du travail - 201 agents de la CIE honorés

Le directeur général de la Cie a exprimé la gratitude et la reconnaissance de la Cie à l'endroit de ses agents qui, « à travers leurs parcours respectifs, ont consacré une grande partie de leur vie à hisser la compagnie au niveau où elle se trouve aujourd'hui ».

Ce sont au total 201 récipiendaires, agents de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), qui ont reçu la médaille d'honneur du travail, devant un public composé d'amis, de collaborateurs et de connaissances.

C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée le 8 décembre, à la base Cie de Niangon dans la commune de Yopougon. Une cérémonie devenue une institution ; les responsables de ladite entreprise ne manquant pas de renouveler l'expérience tous les ans.

Les récipiendaires regroupés en 5 catégories se sont vus placer l'insigne des mains du directeur général de l'entreprise, Dominique Kakou et de Bagaté Bolou, représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Jean-Claude Kouassi. Il s'agit des catégories Grand or, Or, Vermeil et Argent, correspondant chacune à une durée de service accompli, allant de 15 à 35 ans.

Le directeur général de la Cie a exprimé la gratitude et la reconnaissance de la Cie à l'endroit de ses agents qui, « à travers leurs parcours respectifs, ont consacré une grande partie de leur vie à hisser la compagnie au niveau où elle se trouve aujourd'hui ». Il a indiqué que l'ambition de l'entreprise est d'être un partenaire clé pour l'État de Côte d'Ivoire dans sa quête pour l'émergence.

Faisant allusion au caractère humain et altruiste de cette initiative, le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Bagaté Bolou, a soutenu que la Cie se place dans la droite ligne de la vision du Présidant de la République, Alassane Ouattara. « C'est-à-dire donner au développement un visage humain et social », a-t-il déclaré. La note de remerciement lue par la représentante des récipiendaires, a constitué l'ultime étape de la cérémonie.