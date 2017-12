Cote d'Ivoire: Chambres consulaires d'Afrique francophone - Les travaux de la 43e Assemblée générale ont démarré

La 43e assemblée générale pour le ministre gouverneur Beugré Mambé doit se résumer en six attentes.

Près d'une cinquantaine de délégations des pays membres de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (Cpccaf) y compris les anciens présidents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci), Jean Louis Billon et Djibo Nicolas, ont assisté à l'ouverture des travaux de la 43e Assemblée générale de leur organisation ce mardi 12 décembre 2017, à Radisson Blu à Abidjan-Port-Bouët.

Après le rendez-vous de 2009, les autorités ivoiriennes ont été heureuses de recevoir ce jour, les différentes chambres consulaires des différents pays francophones de l'Afrique. Le ministre gouverneur Beugré Mambé a tenu à exprimer la fierté du gouvernement ivoirien avant de transmettre à ses hôtes le message du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont il était le représentant à cette cérémonie. « Le Premier m'a chargé de vous dire qu'il vous félicite parce que le secteur privé représente une chance de nos nations. Vous travaillez dans des conditions difficiles et sans relâche et dans la discrétion pour le progrès de l'économie de nos nations », a affirmé Beugré Mambé.

Il a aussi fait part des salutations distinguées du chef du gouvernement au trois différentes chambres consulaires ivoiriennes (Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire) pour avoir engagé la coopération pour un développement durable et inclusif. « C'est un bon exemple de solidarité », a-t-il dit. Il faut rappeler que lors de cette cérémonie, ces trois institutions nationales ont signé un accord de partenariat.

La 43e assemblée générale pour le ministre gouverneur Beugré Mambé doit se résumer en six attentes. D'abord la langue, ensuite la culture entrepreneuriale, la volonté de travailler ensemble, la confiance mutuelle, l'ambition de dépasser les frontières, l'anticipation et enfin le silence dans l'action. Il a aussi rappelé la détermination des chambres consulaires françaises, notamment celle de Bordeaux à promouvoir la coopération Nord-Sud. Pour ce faire, il a annoncé une collaboration entre la Chambre de l'Île de France et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci).

Quant au président de la Cci-Ci, Faman Touré, il a souligné que la Côte d'Ivoire est liée de façon particulière à l'histoire de la Ccpcaf, « creuset de l'interconsularité au sein des pays membres ». D'autant plus que cette institution est née de la vision de trois hommes (les Présidents Houphouët-Boigny, Senghor et Pompidou), qui voulaient créer une plate-forme collaborative entre les chambres consulaires africaines et francophones, avec l'objectif de contribuer au développement des secteurs privés membres de ce réseau.

Cependant, Faman Touré a fait comprendre que les chambres consulaires sont peu connues. Donc, « il est important que leurs ressources soient renforcées et qu'elles puissent prendre leur place dans le développement économique », poursuit-il. Avant d'ajouter: « Au moment où les concours financiers des Etats et des organismes multilatéraux s'amenuisent chaque jour un peu plus, ce modèle de rapprochement entre nos chambres est salvateur. Car c'est dans l'adversité et les crises que nous devons nous unir dans une communauté de destin ». A sa suite, le président du Cpccaf, par ailleurs président de la Cci du Togo, Essohouna Meba, a indiqué que cette 43e assemblée contribuera au développement du secteur privé. Il a insisté sur la formation professionnelle et entrepreneuriale adéquate pour des jeunes et futurs entrepreneurs.