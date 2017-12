Cote d'Ivoire: Pme/Pmi du secteur du bâtiment et des travaux publics - Le bureau régional du gbêkê investi

La cérémonie d'investiture du nouveau bureau régional de Gbêkê de confédération nationale des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI) du bâtiment et des travaux publics a eu lieu récemment au palais du carnaval à Bouaké.

« Il est inacceptable que quelqu'un qui a un gros marché de milliards de FCFA dans la région de Gbêkê viennent avec ses ouvriers d'Abidjan, ses techniciens d'Abidjan, et les entrepreneurs qui sont ici ne peuvent pas travailler pour payer les impôts ». a dénoncé à cette occasion Soro Doté, président de la confédération nationale des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI) du bâtiment et des travaux publics.

Il a demandé à Bakayoko, le nouveau président régional et aux membres de son bureau d'œuvrer à l'application de loi du secteur qui exige que 40% des travaux publics soient sous-traités aux Pme/Pmi locales. Les Pme/Pmi du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire dira-t-il, contribuent à hauteur de 20% du PIB et emploient près de 23% de la population active.

Pour sa part, le conseiller technique du Directeur général des Impôts Amani Konan Édouard, par ailleurs représentant le parrain de la cérémonie, N'guessan Lambert, a félicité la confédération nationale des Pme/Pmi du bâtiment et des travaux publics. Aussi, il a insisté sur l'organisation de la confédération dans la paix, la solidarité et l'entente. Toutefois, il a exhorté le bureau régional à être un interlocuteur entre les opérateurs économiques et des structures de développement régional telles que le conseil régional et les conseils municipaux.

Quant au président investi, Bakayoko Yessongui, technicien en bâtiment, il s'est dit heureux et fier du choix porté sur lui et promet de réorganiser la confédération au niveau local. « Nous allons axer notre programme sur la formation des 75 entrepreneurs enregistrées dans la région de Gbêkê. Car nous voulons atteindre notre objectif et pour cela, nous devons être unis. C'est ensemble que nous serons fort », a-t-il dit.