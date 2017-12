Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film "Diboulou" sort en 2018

"Diboulou" est un film d'action qui allie à la fois angoisse, suspense, drame et émotions. Les effets spéciaux qui habillent à merveille ses séquences ne font que renforcer cette touche professionnelle tant recherchée par Albé Diaho. À la fin, c'est une véritable fiction à la congolaise qui a été produite. Elle fera, à coup sûr, le bonheur des cinéphiles après la dernière main qui va permettre d'extirper les séquences superflues, d'améliorer les effets sonores et de corriger certains cadrages avant sa sortie officielle en salle prévue pour le 7 Juillet 2018. Signalons qu'en 2016, Albe Diaho, qui fait partie de la génération montante du cinéma congolais, a produit le film "Le Choix".

Pour produire "Diboulou", le réalisateur Albe Diaho n'a pas lésiné sur les moyens. Les meilleurs acteurs et comédiens de la place font partie du casting tandis que la maison Sky Visions Médias a apporté sa logistique audio-visuelle avec des moyens techniques professionnels. Le réalisateur, les acteurs et tous les intervenants dans le film se sont sentis à leur aise lors des différentes séances de tournage.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.