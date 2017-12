Congo-Kinshasa: Division 1 - DCMP enterre Renaissance du Congo, Sanga Balende et Mazembe se neutralisent

Le derby très attendu à Kinshasa entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le FC Renaissance du Congo (club issu du schisme d'avec le DCMP) a tourné, le 10 décembre, dans un stade des Martyrs de Kinshasa pas très rempli, au profit des Immaculés de Kinshasa. Soit dit en passant, l'on a aperçu les insignes de la société de téléphonie cellulaire Vodacom dans le stade. C'est à croire que ce sponsor revient au championnat national de football qui serait rebaptisé Vodacom Ligue 1.

La rencontre, comptant pour la cinquième journée de la zone de développement ouest, a débuté timidement du côté de DCMP, leader de la poule avec dix points en quatre sorties. L'entraîneur principal du DCMP, Otis Ngoma, a titularisé Nathan Mabruki dans les perches. Mukoko Amale, Ava Dongo, Kayembe Ndotoni et Christian Ngimbi ont été en défense. Tamla Aladji Zito, Doxa Gikanji, Rashidi Asumani, Tshibamba, Tulengi, Kazadi Kasengu, alias Zadio. Avec ce onze de départ, il a été question de ne pas perdre du côté vert et blanc, face à une équipe de Renaissance du Congo mal lotie pour cette rencontre. En effet, les Renais ont évolué sans les trois joueurs brésiliens, quelques malades et, surtout, sans leur entraîneur principal, le technicien ivoirien François Guei. Ce dernier, apprend-on, aurait signé au Daring Club Motema Pembe comme entraîneur adjoint.

En plus de ces désagréments au sein de l'effectif et du staff technique, le président sportif, le pasteur évêque Pascal Mukuna, et son secrétaire général Tutonda, ont été suspendus par la commission de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot), un mois d'interdiction d'accès au stade pour le président, et trois mois pour le secrétaire général. C'est donc une équipe de Renaissance du Congo assez diminuée moralement et physiquement depuis la dernière défaite contre V.Club (0-2) qui s'est présentée devant le DCMP, dirigée par le coach adjoint Dauda Lupemba. Le onze de départ s'est composé de Mfoutou Mankou dans les perches, et dans le champ, Bahide Tshombe, Boka Essaka, Inonga Baka, Kambo Alife, Ikoyo Iyembe, Touré Poba Yubu, Kanda Tshifuaka, Vincent Tshala, Okito Kazadi et Ange Kacoubi.

Le tournant du match a certainement été la somptueuse balle arrêtée de Ricky Tulengi à la 15e minute. Le leader technique des Immaculés a merveilleusement signé son retour depuis son indisponibilité de plusieurs semaines. L'on se souvient qu'il avait connu un grave accident de circulation sur la route de Matadi alors qu'il se rendait dans le Kongo central à un deuil familial. Le coach Otis Ngoma du DCMP a donc choisi de l'aligner dans ce derby, de manière a dynamisé le mental de son équipe pour ce derby. Certes, Tulengi a laissé voir un déficit de rythme, mais il a bien repris sa place dans le groupe. L'on a mentionné aussi que l'arbitre Mbala a brandi deux cartons rouges au cours de cette rencontre, contre Ikoyo de Renaissance du Congo et Christian Ngimbi, qui, dans leur altercation, ont touché l'arcade sourcilière de l'arbitre Mbala qui venait pour les séparer.

Un but à zéro a été le score final de ce derby qui a tenu sa promesse. « C'est un derby, on a gagné grâce à notre efficacité, on a les trois points, peu importe la manière », a déclaré Otis Ngoma à la fin de la partie. Pour sa part, le coach Dauda Lupemba a évoqué les absents pour parler de son équipe diminuée pour cette rencontre. Les deux équipes ont chacune eu son temps fort, et DCMP s'est montré efficace, a-t-il ajouté. Et il a indiqué que Renaissance du Congo n'a pas encore contenté ses supporters par rapport aux derbys, mais l'équipe va continuer de travailler. Avec ce succès, DCMP conforte sa première place avec désormais 13 points en cinq journées. Pour sa part, le FC Renaissance du Congo est bloqué à 9 points, ayant subi deux défaites d'affilée. Est-ce déjà la crise chez les Renais ?

Les autres résultats...

L'on rappelle que dans cette zone de développement, V.Club a disposé du Racing Club de Kinshasa par un but à zéro, une réalisation du défenseur central Kalonji. AC Rangers de Kinshasa a battu, le 9 décembre, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, Nord Sport de Matadi par deux buts à zéro, et TP Molunge de Mbandaka a engrangé son premier point, en tenant en échec le FC MK de Kinshasa par zéro but partout.

Zone centre sud et est dans la zone de développement centre sud, Sa Majesté Sanga Balende fait un match nul face au TP Mazembe au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi de zéro but partout. Le maestro zambien Rainford Kabala a écopé d'un carton rouge au cours de cette partie.

C'est le même score à l'issue de la confrontation au stade Frédéric Kibassa de Lubumbashi entre le FC Saint-Eloi Lupopo et le CS Don Bosco. Au stade des jeunes de la commune de Katoka à Kananga, l'AC Dibumba a eu raison de la formation d'Océan Pacifique de Mbuji-Mayi par deux buts à un. Tshilombo et Kudia ont marqué pour Dibumba alors que Bukasa avait ouvert la marque pour Océan Pacifique. L'Ecofoot Katumbi s'est imposé face à Lubumbashi Sport par deux buts à zéro.

Dans la zone de développement est, l'OC Bukavu Dawa a battu, au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu, l'AS Dauphin Noir de Goma par un but à zéro. Mont Bleu s'est arraché face à Étoile du Kivu par trois buts à deux, le 6 decembre au stade Amani de Bunia. Maniema Union a battu, le 11 décembre, au stade Joseph Kabila de Kindu, le CS Makiso de Kisangani par deux buts à zéro. Et Étoile du Kivu s'est incliné face à l'OC Muungano de Bukavu par un but deux.