Angola: Le MPLA agit pour la justice sociale

Luanda — Le secrétaire du MPLA pour les relations internationales, Julião Mateus Paulo, a déclaré mardi à Luanda que l'Exécutif issu des élections du 23 août, promeut des des réformes visant le développement économique et la justice sociale.

Julião Mateus Paulo s'exprimait en tant que vice-président de l'Internationale Socialiste à l'ouverture de la réunion du Comité Afrique de l'organisation.

Il a informé qu'à la suite des élections du 23 août remportées par le MPLA, un nouveau cycle de vie en Angola a été lancé, sous le slogan "Améliorer ce qui est bien et corriger ce qui n'est pas bien".

Le politique a expliqué que les ajustements nécessaires ont été apportés à l'économie afin de réduire sa dépendance aux revenus pétroliers en exploitant d'autres services et ressources naturelles.

Il a dit que les changements économiques sont accompagnés d'un long processus de réformes de l'État et du système judiciaire, dans une combinaison qui assurera une plus grande offre de biens et services à la population, plus de justice sociale et une meilleure qualité de vie.

La réunion du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste, qui se termine mercredi, discute également de "politiques humaines, justes et démocratiques", "Notre rôle en Afrique" et " Assurer la paix et la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs".

C'est la troisième fois que l'Angola accueille une réunion de l'Internationale Socialiste, une organisation fondée en 1951 qui cherche à diffuser et à mettre en œuvre le socialisme démocratique, réunissant 160 partis de plus de 100 pays.