Congo-Kinshasa: Examen du projet de loi électorale. Sénat - Léon Kengo wa Dondo tranche !

D'emblée, il faut rappeler que, au cas où le texte de ladite loi est adopté de manière divergente au sénat et à l'assemblée nationale, c'est la version de la chambre basse du parlement qui sera retenue et promulguée par le Chef de l'Etat.

Les réactions ont été multiples, sur les couloirs ouatés du côté de la plupart de sénateurs de l'opposition qui, d'autres ont pris acte de la décision du président du sénat, bien qu'à contre cœur. A en croire certains sénateurs et analystes politiques, ce projet de loi serait un projet suicidaire, liberticide et démocraticide, dans le but de mettre hors jeu certains acteurs politiques. D'autres crient haut et fort, au changement des règles pendant le cours de jeu que la majorité présidentielle cogite.

Une chose essentielle, qu'après avoir écouté les réponses de Shadary Ramazani et sa mise en garde en cas de rejet dudit projet, le président du sénat a refusé de poser la question à l'assemblée sur la recevabilité ou pas du projet, ce dernier a clos simplement le débat. « Je ne veux pas que le rejet de ce projet de loi puisse retarder les élections, le gouvernement a fait son travail, en introduisant le projet à l'assemblée nationale, je prends à témoin la communauté internationale et nationale », lâche Ramazani Shadary.

En effet, à lui tout seul, Léon Kengo wa Dondo a jugé recevable le projet de loi électorale et a renvoyé aussitôt ladite loi, au niveau de la commission politique administrative et juridique du sénat, à qui il a donné deux jours pour nettoyer les textes, au regret de certains sénateurs présent dans la salle.

Au programme, il était question pour le VPM en charge de l'Intérieur de répondre aux différentes préoccupations des honorables Sénateurs sur le fond et la forme de ce projet, pour qu'à la fin, les sénateurs puissent livrer le verdict final. Ayant usé de sa qualité du président de l'organe délibérant de la démocratie, Léon Kengo wa Dondo, président du Sénat, a décidé de transférer le projet de loi électorale à la commission mixte politique administrative et juridique, sans consulter ses collègues Sénateurs. Ce, après les réponses d'Emmanuel Ramazani Shadary.

