Congo-Kinshasa: Réactions à Goma après l'éclatemment en deux de l'UDPS

Dans cette ville majoritairement acquise à l'opposition congolaise, on s'intéresse au sort de l'UDPS et bien au-delà. Assemblés aux abords d'une grande avenue de la capitale du Nord Kivu, des jeunes Congolais acceptent de s'exprimer, dans l'anonymat. La plupart voient l'UDPS sur les traces d'autres partis politiques de l'opposition, victimes de divisions internes. "C'est ce qu'il est en train de faire depuis longtemps parce qu'il (Joseph Kabila) a commencé avec le MLC (Mouvement de Libération du Congo) qu'il a divisé. Il a pris le RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) qu'il a aussi divisé. L'UNC (Union Nationale pour le Changement), il l'a divisée donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de diviser pour mieux régner ! ", estime un jeune.

Le parti politique de l'ex-opposant congolais Etienne Tshisekedi n'aura donc pas tenu plus de 10 mois après la mort de celui-ci à Bruxelles. L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) s'est éclaté en deux ailes après le congrès du week-end écoulé. Le congrès avait été convoqué par le Premier Ministre Bruno Tshibala, membre exclu du parti depuis sa nomination. À Goma, dans l'Est de la RDC, la direction provinciale de l'UDPS dénonce l'action de Bruno Tshibala et dans les rues de la ville certains Congolais soupconnent le président Joseph Kabila de susciter la cassure du principal parti de l'opposition.

