Cameroun: Les sécessionnistes anglophones du Cameroun sont-ils soutenus par le Nigéria ?

"Les sécessionnistes camerounais bénéficient de fait, du soutien des sécessionnistes du côté du Nigeria, notamment de leur frère Biafrais, vu la proximité. Celui qui se réclame comme étant le président des sécessionnistes de l'Ambazonie se trouve entre le Nigeria et les Etats-Unis. Donc, il bénéficie de soutiens évidents du coté du Nigeria", répond Guy Zogo, le coordinateur d'Equinoxe Télévision du Centre et du Sud-ouest du Cameroun.

"L'Etat du Nigeria ne soutient d'aucune manière les sécessionnistes", a déclaré jeudi dernier à la CRTV, la Radio-télévision d'état du Cameroun, Lawan Abba Gashagar, ambassadeur et envoyé spécial du président Muhammadu Buhari au Cameroun. Porteur d'un message du président Nigérian, à son homologue Camerounais, Paul Biya, l'émissaire a été ferme: "Le gouvernement nigérian est favorable au retour rapide de la paix au Cameroun et la préservation de son intégrité territoriale", a t-il déclaré à la presse.

Qui soutien les sécessionnistes anglophones du Cameroun ? L'interrogation se justifie, d'autant que ces séparatistes semblent disposés des moyens de leurs actions : moyens financiers, matériels, et militaires. Des informations faisant état d'un éventuel soutien du Nigéria à ces indépendantistes Camerounais, ont circulé. Avant d'être démenties par Abuja et Yaoundé.

