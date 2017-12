Ghana: Que sont devenues les promesses de Nana Akufo-Addo ?

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'envole lundi pour le Ghana. Une visite dominée par la coopération économique et des discussions avec son homologue, Nana Akufo-Addo. Ce dernier a été élu il y a un an.

Création d'entreprises, gratuité de l'école secondaire, investissements étrangers, lutte contre la corruption. Voilà, en substance, ce qu'avait promis l'an dernier en se présentant pour la troisième fois au poste suprême. Cette troisième fois a été la bonne puisqu'il a remporté l'élection avec 53% des voix contre 44% pour le sortant John Dramani. Mahama.

Cette victoire, c'est l'espoir d'un nouveau départ pour un pays en crise. Croissance au ralenti, chômage et inflation en hausse - les Ghanéens attendent beaucoup de leur nouveau président, en particulier les jeunes.

Après la prestation de serment, les débuts sont cependant laborieux : Nana Akufo-Addo a mis d'abord six mois à former son équipe. Mais une fois en place, celle-ci s'est mise rapidement au travail.

Au mois de septembre, les frais de scolarité ont été pris en charge par les autorités. Un poste de médiateur a été créé pour lutter contre la corruption. Des projets ambitieux de construction de barrages et de création d'entreprises sont même évoqués. Mais, revers de la médaille : les professeurs de qualité et le matériel manquent pour faire face à l'afflux de nouveaux élèves. Les prérogatives du futur médiateur ne sont pas définies et le financement des infrastructures reste flou.

A la Fondation allemande Konrad Adenauer d'Accra, on n'est pas surpris par la lenteur des réformes. "Je pense que le gouvernement s'est lancé avec beaucoup de force, d'énergie et de bonne volonté dans sa mission," dit son directeur, Burkhardt Hellemann. "Mais évidemment après huit ans passés dans l'opposition, Akufo-Addo et le NPP, le parti au pouvoir, réalisent sans-doute que la réalité du pouvoir est moins simple que ce qu'ils imaginaient."

Investissements étrangers à la rescousse

Elu pour un mandat de quatre ans, Nana Akufo-Addo, qui a hérité des dettes de son prédécesseur, parie sur une augmentation des impôts et des investissements étrangers privés pour stabiliser le budget de l'Etat, une condition pour mener à bien ses réformes.

Après la récente visite du président français Emmanuel Macron, celle de Frank-Walter Steinmeier tombe donc à pic. Le chef de l'Etat est accompagné d'une délégation de représentants économiques allemands. La coopération bilatérale sera au centre de sa visite. Après le Ghana, le président allemand se rendra, mercredi, en Gambie.