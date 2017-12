Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - Le pays invité à se mobiliser pour récupérer ses trésors pillés

Face à cette problématique, le ministre de la Culture a promis de faire une déclaration à propos, dans les tout prochains jours. Après les inventaires débuteront pour savoir les pièces concernées exactement et comment assurer leur conservation. Une fois rapatriés, ces objets pourront être placés dans le nouveau musée actuellement en construction à Brazzaville, a rassuré le ministre de la Culture. Notons que le Congo, en faisant revenir ce patrimoine au bercail, peut tirer beaucoup de bénéfices via le tourisme.

« Il faut savoir que 95% des biens culturels de l'Afrique se trouvent dans des grands musées en Europe, notamment en France et en Belgique. Le Cran a lancé une campagne il y a quatre ans à ce sujet. En France, nous avons obtenu satisfaction puisque le président français a annoncé récemment, depuis Ouagadougou, la restitution des trésors », a indiqué le président du Cran. « Je suis en train de faire une tournée en Europe et en Afrique pour sensibiliser les pays à cette question. Le Congo est concerné car beaucoup de ses objets ont été pris. Il doit se mobiliser pour les récupérer », a-t-il souligné.

Le président du Conseil représentatif des associations noires (Cran), Louis Georges Tin a, lors d'une audience avec le ministre de la Culture et Arts, Dieudonné Mouyongo, appelé la République du Congo à donner son approbation en vue de l'enclenchement du processus d'identification de ses œuvres (colliers, masques, etc.) emportées pendant l'époque coloniale.

