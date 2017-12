Congo-Brazzaville: Education - La Confemen opte pour un financement innovant

La préoccupation a fait l'objet d'un séminaire international organisé du 5 au 7 décembre à Rabat, au Maroc, sur le thème : « Pour un système de financement innovant et durable de l'éducation ».

Organisé conjointement par la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) et le gouvernement marocain, le séminaire international sur le financement de l'éducation visait deux objectifs. Le premier consistait à identifier les voies les plus pertinentes pour renforcer et améliorer les mécanismes de financement de l'éducation, et le second à analyser et évaluer l'efficacité de la dépense en éducation, notamment dans les pays francophones.

Le Congo y a été représenté par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso. De façon spécifique, cette rencontre, de trois jours, a permis aux participants d'analyser les différents mécanismes de financement de l'éducation ; de dresser un état des lieux de la situation globale du financement de l'éducation, en mettant l'accent sur les contextes nationaux, les contraintes et les perspectives ; de définir une grille d'évaluation de l'efficacité de la dépense publique en éducation.

Parmi les sous-thèmes développés, on peut noter la problématique et les enjeux du financement durable de l'éducation dans le cadre de la mise en œuvre de l'Objectif 4 de Développement durable (ODD4), notamment celui du financement qui conditionne en grande partie la réussite des politiques d'éducation. Ainsi, les participants ont débattu en panels la question de l'augmentation des ressources intérieures destinées à l'éducation, contraintes et leviers, et celle des ressources extérieures et financement innovant. Ils ont aussi suivi des communications sur le financement, l'équité et la qualité.

Au terme de la rencontre, les Etats ont été exhortés à s'assurer que chaque niveau d'enseignement reçoit la quote-part des dépenses publiques. Ceci conformément à la priorité du secteur, de réfléchir à la mise en place d'une taxe et de créer un fonds général d'investissement à l'éducation.

En marge de ces assises, le ministre Collinet Makosso a échangé avec le secrétaire général de la Confemen, Jacques Ki Boureima, sur les projets menés conjointement par le Congo et cette institution.

Notons que les financements innovants sont des ressources additionnelles et complémentaires aux financements déjà existants. Il s'agit des financements stables et prévisibles se fondant sur un mode de gouvernance multi-acteurs et reposant sur des mécanismes de marché ou de garantie, des taxes sur des activités mondialisées, des contributions citoyennes et des mécanismes de gestion de la dette. Ils peuvent être de nature publique ou privée et portés aussi bien sur les ressources internes qu'externes.