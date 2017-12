Congo-Kinshasa: Processus électoral - L'appui financier de l'UE assorti des conditions

La Belgique et ses partenaires de l'Union européenne (UE) conditionnent leur appui au processus électoral par l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre.

La RDC était de nouveau au centre des discussions au cours du Conseil des affaires étrangères de l'UE tenu le 11 décembre au siège de l'Institution européenne. Celle-ci a réaffirmé son intérêt pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre intégrale de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Là-dessus, l'UE a rappelé la nécessité pour le gouvernement de la RDC d'appliquer toutes les mesures de décrispation politique prévues dans ledit accord si « nécessaires pour réunir les conditions d'élections crédibles et inclusives, rétablir la confiance entre les acteurs concernés et apaiser les tensions politiques ». Il s'agit notamment de la libération de tous les prisonniers politiques, de la fin des poursuites judiciaires injustifiées, de la fin de la duplication des partis politiques, de la liberté de la presse et de la réouverture des médias fermés. L'UE a aussi appelé au respect de la liberté de réunion et de manifestation pacifique.

Ayant pris une part active à cette réunion de haut niveau sur la RDC, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, et son collègue de la Coopération au développement Alexander De Croo ont, à la suite des conclusions du Conseil, réaffirmé la position de leur pays par rapport à la situation actuelle en RDC. En fait, les deux officiels belges ont appuyé les conclusions de l'UE en exhortant le gouvernement congolais à prendre des mesures susceptibles de garantir la crédibilité du processus tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne l'ouverture de l'espace démocratique.

« La Belgique a décidé de réserver, dans un premier stade, cinq millions d'euros en appui aux élections, qui pourront être libérés dès que ces conditions seront réunies et elle encourage ses partenaires à agir dans le même sens, en restant très attentifs aux engagements des autorités congolaises », ont déclaré les deux officiels belges à l'issue de la réunion. Didier Reynders et Alexandre De Croo sont convaincus que seules des élections libres et crédibles permettront de restaurer la confiance et de répondre aux besoins de la population qui vit des moments difficiles. Notons que les conclusions du Conseil européen ont souligné la nécessité d'organiser des élections libres et crédibles en RDC tout en rappelant la volonté de l'UE de contribuer au processus électoral pour autant que des mesures nécessaires de décrispation ci-haut citées soient prises.

Autre conclusion à laquelle sont parvenus les ministres des Affaires étrangères de l'UE concerne le prolongement jusqu'au 12 décembre 2018 des sanctions actuellement en place contre la RDC. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne et visent seize officiels congolais accusés d'entrave au processus démocratique.