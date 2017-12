Madagascar: Malnutrition - Une charge de 740 millions de dollars à l'économie

Pesant. La prévalence élevée de la malnutrition coûte 7% au PIB soit près de 740 millions de dollars. La malnutrition chez les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans a des conséquences sociales mais également économiques.

Selon la présentation de la FAO sur le droit à l'alimentation, hier devant les parlementaires, sénateurs et députés à Anosikely, la malnutrition est le résultat d'une alimentation non disponible, non équilibrée et peu connue. « Plus de la moitié des enfants en dessous du poids ou de la taille normale, ou qui souffrent d'anémie et de carence en iode, fait l'objet d'un déficit mental et de développement physique. Ces derniers seront donc moins productifs à l'âge adulte, ce qui se traduira par une dépréciation du PIB de 425 millions de dollars par an », apprend-on de la présentation.

« L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont des problèmes récurrents dans le pays », ajoute Philibert Rakotoson, économiste de la FAO. L'insécurité et l'enclavement, le manque de formation agricole et de financement et les problématiques liées à la commercialisation des produits, pourtant abondants dans le pays, font trainer la réduction du taux de malnutrition s'élevant à 47% pour les enfants de moins de 5 ans et des dix huit mille décès annuels liés à l'état nutritionnel de la mère.

Pionnier

La session d'information sur le droit à l'alimentation et de son application à Madagascar a également été marquée par la présentation du plan d'actions de l'Alliance parlementaire malgache pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APMSAN) pour les deux prochaines années. « Cette alliance, créée depuis le mois de février, appuie la promotion des politiques et programmes d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'identification et la mise en œuvre des mesures législatives y afférant », précise le sénateur Ramanatsoa, président de l'APMSAN. « Cette plate-forme fait de Madagascar un pionnier en Afrique », a fait savoir le représentant de la FAO à Madagascar, Patrice Talla Takoukam. « Les parlementaires sont les dépositaires des engagements politiques de manière à assurer à tout moment à une nourriture saine et énergétique », ajoute-t-il.

Outre le plan d'actions fourni de l'APMSAN jusqu'en 2019, les parlementaires sont appelés à concevoir des lois sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. « Une stabilité politique est requise dans la politique nutritionnelle car le changement de politique à chaque changement de régime ne fait pas avancer les choses », rappelle Philibert Rakotoson. « Le droit à l'alimentation conduit à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et qui devrait tirer vers une croissance inclusive et durable », insiste-t-il. La balle est alors dans le camp des parlementaires, à qui des lois strictes et rigoureuses sont attendues pour réduire le taux de malnutrition dans le pays qui peut très bien faire vivre sa population.