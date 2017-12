Congo-Kinshasa: HCR - Lancement de l'opération de transferts monétaires aux personnes vulnérables

L'opération qui sera très bientôt lancée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) concerne deux mille cents ménages composés de plus de seize mille personnes dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental.

C'est en partenariat avec les ONG Action Aid et Conseil norvégien pour les réfugiés que le HCR mène cette opération des transferts monétaires. Grâce à cette opération, les bénéficiaires recevront de l'argent en espèces et, dans certains cas, de bons d'achats électroniques qui leur permettront d'acheter des biens de première nécessité ou de relancer leurs activités économiques. Les bénéficiaires des distributions ont été identifiés avec les communautés. Il s'agit des déplacés internes, des familles d'accueil et des retournés, des personnes âgées, des femmes chefs de ménage et d'autres personnes extrêmement vulnérables. Ces personnes vulnerables ciblées vivent dans des localités affectées par les violences pendant la crise au Kasaï. Elles se trouvent principalement dans les territoires de Dimbelenge et Kazumba dans la province du Kasaï central et de Kabeya Kamwanga dans la province du Kasaï oriental.

En sus de l'assistance financière, deux cents ménages dans le territoire de Kazumba recevront également une assistance qui leur permettra de reconstruire leurs maisons détruites. Les évaluations dans la phase préparatoire du programme ont clairement démontré que la destruction des abris est l'un des principaux problèmes qui freinent le retour et la réintégration de la population déplacée. Il y a un besoin urgent de renforcer la réponse humanitaire pour la reconstruction des logements. Après cette première phase, le HCR compte élargir ce programme en 2018.