Congo-Brazzaville: Les droits de l'homme au pays au centre d'un focus

L'humanité a commémoré, le 10 décembre dernier, le 69e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. À Brazzaville, un grand focus a été organisé le lendemain sur les droits de l'homme en République du Congo.

Quatre thèmes ont été développés à cette occasion par les experts venus du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, des Nations unies et des ONG et associations de défense des droits de l'homme.

Ces thèmes portaient sur les Nations unies et les droits de l'homme ; la garantie des droits de l'homme au Congo ; la femme congolaise et la protection de ses droits ; la société civile et la protection des droits de l'homme au Congo.

Les débats ont édifié l'assistance sur la problématique de protection des droits humains et des libertés fondamentales.

Mais au-delà de tout, le gouvernement, protecteur de premier plan des droits humains et garant des libertés fondamentales, a promis de continuer à tout mettre en œuvre afin de protéger les citoyens.

« Les défis liés aux droits de l'homme sont nombreux et multiples. Pour les garantir, nous devons explorer toutes les opportunités qui se présentent à nous. Le ministre en charge des droits humains, veillera à ce que les questions relatives à la promotion des droits de l'homme, priorité du chef de l'Etat, soient toujours au centre de nos actions », a souligné le ministre de la Justice, dans son message de circonstance, lu par son directeur de cabinet, Michel Mvouo.

« Les droits humains appartiennent à chacun de nous sans exception. Les connaître est un devoir, les faire respecter pour nous-mêmes et les autres est un impératif. Sans cela, ils ne seront ni plus, ni moins que de simples mots consignés dans les documents. Sur ce, la responsabilité première de l'Etat est d'informer et de sensibiliser les citoyens sur les droits et devoirs afin que ces derniers puissent les exercer et veiller collectivement à leur respect », a-t-il ajouté.