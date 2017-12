Congo-Brazzaville: Institut international du théâtre - Restitution des travaux du 35e congrès mondial

Concernant l'adhésion, le président du centre national du Congo, Yvon Wilfride Lewa- Let Mandah a invité les responsables des compagnies de théâtre, les comédiens, les corporations du théâtre à adhérer au centre national afin de bénéficier des avantages et des retombées de l'institut international du théâtre.

Deux grandes parties ont été soulevées lors de ce 35e congrès mondial. Il s'agit de la partie statutaire et de la partie artistique. Dans la première, il y a eu une assemblée générale au cours de laquelle les amendements des statuts et règlements intérieurs ont été adoptés. Il y a eu également des résolutions et mentions, notamment le projet national que le centre national avait soumis au niveau du secrétariat général de l'institut devenu international.

L'institut international de théâtre est la plus grande organisation mondiale dans les arts de la scène ou arts du spectacle. Il a vu le jour en 1948 à Paris, en France, et a pour partenaire officiel l'Unesco.

Dramaturges, comédiens, responsables des compagnies de théâtre, poètes, écrivains, metteurs en scène, corporations de théâtre, tous ont pris part à cette communication. Le président national du centre du Congo, Yvon Wilfrid Lewa- Let Mandah, présent à rencontre, a fait savoir que le sigle de l'Institut international du théâtre (I IT) a été changé au cours du congrès, il est devenu ITI.

