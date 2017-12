Burkina Faso: Fête du 11-Décembre - Quand Yako fait parader les malades mentaux

Le lundi 11 décembre 2017, le Burkina Faso fêtait le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Faut-il célébrer un tel évènement ? Les réponses à cette question divergent. En tout cas, Wilfried Zoundi, juriste et analyste politique, pense que nous devons assumer notre indépendance et que ce n'est pas en chantant « indépendance ohé » que nous verrons le bout du tunnel.

«Vous voulez votre indépendance, prenez-la !», lâchait douloureusement le général de Gaulle non sans désaffection en 1958 devant une foule hystérique lorsque le président Sékou Touré refusa l'entrée de la Guinée dans la communauté française .S'ensuivra l'effet boule de neige dans les années 60, période durant laquelle moult pays africains à l'instar du nôtre ont acquis leur « indépendance» à la queue leu leu.

Malheureusement «Les soleils des indépendances» chers à Ahmadou Kourouma ont été des étoiles filantes vite éclaboussées par le nuage obscur du néocolonialisme, transfuge de l'impérialisme. Ainsi les partis uniques avec pour ligne politique « la pensée unique du maître à penser» firent la pluie et le beau temps jusqu'au glas du discours de la Baule du président Mitterrand inspiré par « le nègre élyséen» Jean Louis Bianco. Le modèle politique imposé aux pays africains indépendants est la démocratie multipartite, conditionnalité de l'aide au développement.

Des dictateurs comme Mobutu céderont en pleurnichant .Et pourtant le jeu n'en valait vraiment pas la chandelle. La parade fut vite trouvée grâce au «génie politique exceptionnel» du président Houphouët Boigny : la françafrique. L'inspirateur en fut Jacques Foccart, « le commis voyageur du gaullisme» dans l'empire africain. Ce terme visait, selon ses concepteurs, à magnifier les relations de l'ex-métropole avec ses anciennes colonies. Hélas ! L'indépendance tant proclamée et chantée n'était que de la poudre de perlimpinpin. Nos pays étaient gouvernés par procuration et nos chefs étaient des «indépendants» au cœur bleu, blanc, rouge. En un mot, «l'Afrique, continent béni des dieux, a été trahie par les hommes» (Boureima Jérémie Sigué, «Faut-il désespérer de l'Afrique ?».

Les dirigeants africains postindépendance étaient faits et défaits dans la cellule africaine de l'Elysée.

La préférence était portée sur des adjudants-chefs de l'armée française : Jean Bedel Bokassa, Gnassingbé Eyadéma et autres. Antoine Glaser expliquera dans son livre «Africafrance» comment le pré carré africain était contrôlé politiquement, diplomatiquement, militairement et financièrement par la France. Aussi évoquera-t-il l'existence de clauses secrètes garantissant aux chefs d'Etat adoubés la sécurité, l'impunité et le maintien au pouvoir. En contrepartie, ces dirigeants mettaient leurs matières premières à la disposition de la France. Dès lors, les Etats du pré carré africain présentaient les caractéristiques d'un régime bandit décrit par l'universitaire Comi Toulaba : modalités illicites de prise du pouvoir (coups d'Etat, élections truquées), patrimonialisation du pouvoir (népotisme et gabegie), culte de la personnalité, prévarication des institutions sur fond de violences politiques. «Un peu partout, la cannibalisation des opposants et de tous ceux qui gênaient fut la trouvaille des pères de l'indépendance pour régner sans partage sous le prétexte de l'unité nationale» (Edouard Ouédraogo, «Heurs et malheurs de la politique et du journalisme au BF, quelles leçons?»).

Lors du récent passage du président Macron, celui-ci a affirmé que cette époque sombre de «notre histoire commune» est révolue. Nous le prenons au mot. Qu'à cela ne tienne, il nous appartient, peuple et chefs d'Etat, d'assumer notre indépendance longtemps affirmée. Certainement pas en chantant « indépendance ohé!». Mais en promouvant une véritable démocratie et non une démocratie apparente. Il n'y aura pas de développement en Afrique sans bonne gouvernance politique et économique. Ce principe ne souffre point d'exception. Nous devons repenser et nous réapproprier notre politique socio-économique et culturelle. Notre souveraineté en dépend.

Enfin, une triple interrogation posée par feu Norbert Zongo dans un édito satirique en 1996 est encore d'actualité : «Quand aurons-nous le courage de vouloir la liberté ? Quand aurons-nous la volonté d'être des hommes affranchis ? Quand comprendrons-nous que nul ne peut se réaliser, s'épanouir et assumer son destin dans des conditions d'esclave ?»

Trêve de célébrations folkloriques : assumons notre destin, notre souveraineté et notre indépendance ici et maintenant.