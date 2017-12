Burkina Faso: Convention Chambre de commerce/Douane - Le mariage après 60 ans de concubinage

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et la Direction générale des Douanes (DGD) ont officialisé leur excellente relation, vieille de plus de 60 ans, par la signature le 8 décembre 2017 d'une convention de partenariat. En toile de fond, la sacralisation de ce partenariat permettra dans l'avenir une meilleure promotion du secteur privé et la facilitation des échanges, deux aspects qui relèvent de leurs compétences respectives.

A priori, cultiver de bonnes relations entre douaniers et opérateurs économiques n'est pas gagné d'avance, comme l'a rappelé Issaka Kargougou, le DG de la Chambre de commerce à l'entame de la cérémonie. « Alors que l'une a pour vocation, entre autres, de mobiliser le maximum de recettes publiques, l'autre est censée défendre les intérêts du secteur privé dont le souhait est de supporter au minimum la fiscalité de porte », a-t-il fait en effet remarquer. Mais ces antagonismes n'occultent pas la nécessité pour ces deux acteurs majeurs de l'économie de collaborer. Et au Burkina, le moins que l'on puisse dire est que Douane et CCI ont noué une solide relation depuis leur création. Cette idylle s'est notamment concrétisée par la réalisation d'infrastructures au profit de l'administration douanière. Issaka Kargougou a cité, entre autres, l'aménagement de 330 000 m2 de magasins et aires de dédouanement, la concession de l'activité de pesage des camions sous douane avec neuf ponts-bascules en exploitation et la construction du port sec de Bobo-Dioulasso. Mais toutes ces actions se faisaient dans un cadre informel.

Après 60 ans de concubinage, il était temps, a souligné le DG des Douanes, Adama Sawadogo, de graver dans le marbre cette coopération fructueuse, d'où le paraphe d'un protocole de coopération qui définit et formalise le cadre général du partenariat entre les deux parties. Ce contrat couvre différents domaines, à savoir l'amélioration du climat des affaires et la facilitation des échanges ; l'appui à la modernisation de l'administration douanière ; le développement des infrastructures d'appui aux activités sous douane ; la facilitation du processus de concession d'exploitation de services publics ou d'infrastructures d'utilité publique ; la sécurisation des recettes douanières et consulaires ; la formation, le partage d'expériences et les échanges d'information ; enfin, la promotion et la culture du partenariat.

Plus concrètement, les deux partenaires s'engagent à :

- échanger des informations et des documents utiles et jugés nécessaires par les deux parties, telles la liste des entreprises bénéficiant d'avantages spécifiques accordés par l'administration, la liste des entreprises bénéficiant de possibilités de dédouanement en frontière et les informations sur les déclarations en transit, etc. ;

- faciliter les contacts entre les personnes impliquées dans un projet entrant dans le cadre de cette convention de partenariat ;

- prendre les dispositions nécessaires afin de faciliter la réalisation des projets communs.

La convention a une durée de 5 ans, renouvelable, et les deux institutions espèrent qu'elle permettra de renforcer les liens solides qui existaient déjà entre elles.