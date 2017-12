Burkina Faso: Commémoration assassinat Norbert Zongo - La lampe va-t-elle bientôt s'éteindre ?

Dans le cadre de la célébration du 19e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, des organisations de presse et de la société civile prévoient aujourd'hui même à Koudougou l'organisation de la première édition d'une journée du devoir de mémoire et d'hommage au regretté directeur de publication du journal l'Indépendant. L'information nous a été donnée lors d'un point de presse tenu le 12 décembre 2017 au Centre de presse éponyme. Ce fut également l'occasion de revenir sur la symbolique de la lampe placée à la devanture du centre et en permanence allumée depuis la mort de ce journaliste d'investigation le 13 décembre 1998.

Le 29 novembre dernier, des organisations (Société des éditeurs de la presse privée (SEP), Front de renforcement de la citoyenneté (FRC), Balai citoyen, Cadre de réflexion et d'action démocratique... ) ont annoncé la tenue de la première édition de la journée du « devoir de mémoire et d'hommage à Norbert Zongo ». Cette initiative, selon les conférenciers du jour, « se veut le prolongement des luttes engagées pour le triomphe de la justice ». Ils ont en outre précisé qu'il est indispensable de travailler à perpétuer l'œuvre et la mémoire du journaliste dont le sacrifice suprême a été l'élément déclencheur de la révolte du peuple burkinabè, laquelle s'est couronnée par l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014.

Une telle manifestation, au-delà du fait qu'elle vise à rendre hommage au défunt journaliste, veut interpeller l'ensemble de la communauté nationale sur toutes les actions de Norbert en faveur de son pays sur le plan des acquis démocratiques. Pour cette première édition, le choix a été porté sur Koudougou pour la simple raison qu'elle est la ville natale de l'homme et abrite une université qui porte son nom depuis le 30 novembre dernier.

Vu les activités au programme (panel sur son œuvre et sa vie qui sera animée par son petit frère Robert Zongo et un de ses compagnons et amis qu'est l'actuel directeur de publication de l'Evènement, Germain Bitiou Nama, don de livres à la bibliothèque, représentation théâtrale de l'adaptation du roman « Rougbenga », concert d'artistes burkinabè de renom, prestation de l'orchestre de l'université, marche-meeting), il n'y a pas de doute que les initiateurs veulent transmettre aux jeunes générations la portée du combat et l'œuvre de l'homme. A entendre Boureima Ouédraogo, président de la SEP, il est important de faire comprendre à la jeunesse, surtout aux étudiants de l'université qui porte son nom, les principes et les valeurs prônés par ce journaliste afin que la jeune génération ait un minimum d'intégrité et de patriotisme.

Sera également au menu l'évolution du dossier Norbert Zongo. Selon les conférenciers, l'espoir est permis, surtout depuis cette demande d'extradition émise contre François Compaoré qui, justement, doit être présenté aujourd'hui 13 décembre au juge français chargé de l'examen de cette requête. « 19 ans après, l'espoir de mettre fin à l'impunité de ce crime renaît », a déclaré, optimiste, Boureima Ouédraogo.

La lampe va-t-elle bientôt s'éteindre ?

Au lendemain de l'assassinat du directeur de publication du journal l'Indépendant, Norbert Zongo, en 1998, une lampe tempête a été allumée et posée à la devanture du bâtiment principal du Centre de presse portant son nom. 19 ans après, elle y est toujours. Elle symbolise la quête de vérité sur l'assassinat de ce journaliste émérite et ne sera éteinte que lorsque la lumière sera faite sur ce dossier. « Si demain on nous envoyait François Compaoré (NDLR : le présumé coupable) et qu'il y a procès à l'issue duquel tout est bouclé et qu'on est situé sur ce qui s'est passé, la lampe sera éteinte », a promis le président de la SEP, Boureima Ouédraogo.

L'entretien de la lampe a toujours incombé au vigile qui veille sur les lieux. Seydou Pascal Tapsoba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'occupe du précieux symbole. Quotidiennement, il la nettoie, lustre le verre pour que la flamme soit plus étincelante et vérifie le niveau de pétrole, un carburant dont la disponibilité est de plus en plus problématique : parce que de moins en moins utilisé dans la vie courante, beaucoup de stations-service ont arrêté sa vente. Pendant les intempéries (vent, pluie), la lampe est mise à l'abri, nous a précisé notre interlocuteur.