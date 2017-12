Burkina Faso: 11-decembre 2018 a manga - Pô refuse de recevoir le flambeau

Emmanuel Macron, Angela Merkel et cinq chefs d'Etat des pays de l'Afrique sahélienne se retrouvent près de… Plus »

A 13h, un émissaire, élu régional, vient pour plaider, mais en vain. Par la suite, un message du haut-commissaire est transmis à la population. Celui-ci négocie le passage pour croiser le cortège afin de poser les doléances. Refus catégorique ! Pour le responsable Xavier Kouzibe, de nombreuses réalisations ont été promises à la région dont 50 kilomètres de goudron, une salle polyvalente, un stade régional et bien d'autres infrastructures, mais le Nahouri et le Bazega n'ont jusque là rien qui leur revient.

Le 12 décembre dernier, il est 10h lorsque la population de Pô commence à converger vers la sortie de la ville. A 11h, des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants et de vieillards barrent la voie. A 11h 30mn, des informations donnent le niveau d'évolution du cortège du gouverneur qui se trouve vers Toece, à 75 kilomètres de Pô. La tension monte davantage et les manifestants sont prêts à en découdre avec la délégation qui se dirige vers Pô, avec le flambeau du 11-décembre.

