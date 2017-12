Congo-Kinshasa: La MONUSCO encore efficace?

Cette attaque est la plus meurtrière contre la Monusco déployée en RDC depuis 1999 et la pire contre une force de l'ONU depuis la mort de 24 Casques bleus pakistanais en Somalie en juin 1993.

Présent ce matin à la cérémonie d'hommage à ces Casques bleus, le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC David Gressly a indiqué que cette attaque ne va pas décourager la mission des Nations unies dans sa lutte contre les groupes armés et que cette mission va tout faire pour restaurer la paix en RDC. L'Union européenne dénonce elle aussi une attaque inacceptable, et appelle les autorités congolaises à mener une enquête afin que les responsables répondent rapidement de leurs actes devant la justice.

Depuis jeudi, des opérations conjointes Monusco-armée congolaise sont en cours dans la région de Beni. De l'avis de Charles Bambara, toutes les dispositions sont prises pour protéger la population civile de cette zone très complexe, en raison de la densité de sa forêt. "Nos casques bleus ont subi une attaque d'une ampleur jamais inégalée certes, mais je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle tout est mis en œuvre, affirme le porte-parole intérimaire de la Monusco. "Toutes les bases de la Monusco dans le grand nord ont été renforcées. Les hélicoptères d'attaques de la Monusco ont été dépêchés en renfort sur les lieux. Et plus que jamais, nous allons mettre en œuvre de façon intégrale le mandat de protection des civils qui nous a été confié par le conseil de sécurité de l'Onu."

Une cérémonie d'hommage aux Casques bleus tanzaniens tués jeudi dernier s'est tenue ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo. Quatorze cercueils couverts du drapeau tanzanien étaient installés près de Beni, dans la province du Nord Kivu, pour y recevoir des honneurs militaires. Les corps seront rapatriés entre demain et mercredi prochain.

