Ghana: Le pays, un exemple pour l'Afrique

Par ailleurs, le président allemand a signalé que des infrastructures stables et une administration fiable étaient des conditions sine qua non aux investissements allemands dans le pays.

"Je crois d'abord que le développement économique est la bonne direction et deuxièmement, que cela ne peut fonctionner que si on donne toutes les chances à la jeune génération de construire son avenir dans son propre pays, grâce à l'éducation et la formation professionnelle. Le document que nous venons de signer à propos du partenariat entre le Ghana et l'Allemagne est un signe que nous respectons beaucoup ce qui a été accompli au Ghana au cours des dernières années, et comment le Ghana s'est distingué de manière positive, à la différence d'autres pays africains", a-t-il déclaré.

Le président allemand Franck-Walter Steinmeier est en visite pour quatre jours au Ghana et à cette occasion, il a vanté la stabilité politique du pays et les progrès accomplis.

