Afrique: Retour de jihadistes, une menace pour l'Afrique

Dimanche, lors d'une rencontre sur le terrorisme, le Commissaire de l'Union Africaine pour la paix et la sécurité, Smaïl Chergui, a appelé les dirigeants africains à se préparer "fermement" à la gestion de ces retours en insistant sur l'échange de renseignements sur les éléments armés regagnant leurs pays respectifs. "Des rapports font état de la présence de 6.000 combattants africains parmi les 30.000 éléments étrangers ayant rejoint ce groupe terroriste au Moyen-Orient", à en croire Smail Chergui, selon qui "le retour de ces éléments en Afrique pose de sérieuses menaces sur la sécurité et la stabilité nationales et exige un traitement spécifique et une coopération intense entre les pays africains."

L'EI a multiplié ces derniers temps les revers et a perdu la totalité des territoires qu'il avait conquis en Irak et en Syrie.

