Ile Maurice: Politique - «L'année 2018 sera celle de Pravind Jugnauth»...

Que se cache-t-il derrière ces gestes «généreux» de Pravind Jugnauth ? Des élections générales dans un court délai ? À cela, notre source précise qu'il ne faut pas s'attendre à des élections générales anticipées. Cependant, Pravind Jugnauth devrait commencer à préparer sa liste de candidats et viendra avec d'autres bonnes mesures en faveur des travailleurs et la population dans son ensemble.

En effet, Pravind Jugnauth a quitté le pays, dimanche, pour participer au One Planet Summit sur le climat, qui se tiendra le 12 décembre, en France. D'ailleurs, il est l'un des chefs de gouvernement à s'être vu offrir une invitation personnelle du président français. Une rencontre est prévue avant le sommet entre ce dernier et le Premier ministre mauricien, lors de laquelle la coopération France-Maurice sera abordée.

