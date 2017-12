Madagascar: Tendance à la baisse du prix du riz

Le prix du riz reste un paramètre essentiel du climat social à Madagascar. L'arrivée de plus d'un millier de tonnes sur le marché permet de calmer l'appréhension des consommateurs malgaches qui avaient été affolés par les hausses constatées ces derniers temps.

Les autorités ont multiplié les descentes sur le terrain pour désamorcer cette panique de la population. Cette dernière a été peu sensible au message véhiculé et pourtant, on peut trouver la précieuse denrée à 1500 ou 1700 ariary le kilo à Anosibe, mais il ne s'agit pas de « makalioka » ni de « vary gasy ».

Tendance à la baisse du prix du riz

On aurait peut être tendance à dire que les Malgaches sont chauvins car ils préfèrent les variétés de riz local à celles provenant de l'extérieur. Mais c'est la qualité du «makalioka » ou du « vary gasy » qui les poussent à ne vouloir consommer que malgache. Dans tous les points de vente où ils se ravitaillent, les prix sont exorbitants. Et très souvent, ils dédaignent ces riz importés moins chers qu'ils appellent « stock tampon ». Le ministère du Commerce intensifie sa campagne de communication pour rassurer les consommateurs et les inciter à acheter moins cher.

Le dernier message délivré souligne que les efforts de contrôle vont bientôt porter leurs fruits et que la hausse va être enrayée. La baisse, nous assure-ton, devrait se constater bientôt. C'est donc une nouvelle qui devrait réjouir la majorité des Malgaches assommée par ce coût de la vie devenu insupportable. Il s'git d'un début d'allégement des difficultés qui les assaillent.

Il faudrait peut être maintenant porter son attention sur d'autres produits tout aussi importants et prendre des mesures permettant de soulager la population. C'est un bon point pour les autorités et on attend maintenant la suite de leurs actions pour amoindrir les conséquences de l'inflation constatée depuis un certains temps.