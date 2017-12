Seychelles: Le Président Faure reçoit l'écrivain et cinéaste français Claude Pavard

communiqué de presse

Le Président Danny Faure a reçu en audience, ce mardi, l'écrivain et documentaliste français, Claude Pavard, à State House.

Auteur, Journaliste, photographe et cinéaste spécialisé dans la réalisation de documentaires, Claude Pavard est un ami et un parfait connaisseur des Seychelles qu'il visite depuis les années 1970 et sur lesquelles il a produit de nombreux documents qui ont véritablement dopé la visibilité du pays.

Sa première visite remonte justement au 1er janvier 1978 au cours de laquelle sa production sur Aldabra a contribué à ériger cet atoll en Patrimoine mondial de l'Unesco.

C'est justement pour le remercier de l'ensemble de ses œuvres sur les Seychelles dont la toute récente, - un livre intitulé « Seychelles Love Story » - que le Président Faure l'a reçu ce matin.

Le Chef de l'Etat seychellois a aussi félicité l'écrivain français pour la qualité de son dernier ouvrage dont la valeur ludique et pédagogique n'est plus à démontrer.

Le livre, « Seychelles Love Story » est, selon Claude Pavard, le fruit de deux années de travail qui porte sur les diverses facettes du mode de vie créole et des insulaires en général, et qui relate tout ce qu'il a pu voir et découvrir au cours de ses multiples pérégrinations dans nos iles, inclus Aldabra.

Dans l'entretien qu'il a eu avec la presse Seychelloise, l'écrivain et cinéaste français a aussi révélé qu'il a produit près d'une douzaine de films sur les Seychelles qui ont tous été largement diffusés sur des chaines internationales.

A retenir que le livre «Seychelles Love Story », est déjà en vente dans les deux grandes librairies de Victoria - Chanterelle Bookshop et Antigone. Il est disponible aussi à la boutique de l'aéroport international de Pointe Larue.