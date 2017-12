Tunisie: L'infirmerie se désemplit !

Souvenons-nous encore d'un certain 17 décembre-14 janvier 2011? La révolution qui ébranla toute la… Plus »

Une chose est sûre, les solutions de rechange existent aussi bien en défense qu'en attaque. Mais ce qu'attend le public « sang et or », c'est que l'équipe aligne manière et résultat, comme ce fut le cas jeudi dernier où elle a fait une deuxième mi-temps remarquable à Kairouan.

C'est que l'infirmerie se désemplit pour le plus grand bonheur de Faouzi Benzarti. Yassine Khénissi, Haythem Jouini et Adem Rejaïbi étaient présents à la reprise des entraînements, lundi dernier. Certes, ils se sont contentés de tours de piste, mais il n'est pas exclu qu'ils prêtent main-forte à leurs coéquipiers, ce samedi face au Stade Tunisien en match retard comptant pour la 8e journée du championnat.

Un rythme inadapté pour des joueurs restés longtemps sans compétition. Il fallait accélérer la cadence progressivement. Mais maintenant que le mal est fait, le staff technique « sang et or » est contraint de composer avec les moyens du bord.

