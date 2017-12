Tunisie: Comme si vous y étiez !

«Notre manière de fonctionner à l'Agora, c'est d'être innovant à chaque fois. On ne veut pas se reposer uniquement sur le cinéma, les conférences et les événements habituels. Alors dès qu'il y a une opportunité culturelle qui se présente et qui apparaît dans le monde on aimerait bien l'avoir et en faire profiter le public tunisien. Cette année, nous avons amorcé un nouveau programme, tout en gardant l'ancien. En veillant à faire une retransmission directe des spectacles de ballet, d'opéra, de la comédie française. Le public tunisien découvrira des avant-premières au moment même de leur présentation à l'autre bout du monde, à Moscou, à Paris ou encore à New York, vous assistez au spectacle du ballet comme si vous étiez vraiment là !», affirme Mohamed Ali El Okbi.

L'ouverture du programme a déjà eu lieu le 3 décembre dernier avec la présentation de «La Mégère apprivoisée» de William Shakespeare. Et du chorégraphe français Jean-Christophe Maillot. L'opéra est sorti le 26 novembre 2017, et il est interprété par les étoiles du Ballet du Bolchoï : Ekaterina Krysanova et Vladislav Lantratov.

Avec cette première création sur mesure pour la compagnie, le Français Jean-Christophe Maillot offre au Bolchoï un des plus beaux ballets de son répertoire. Les danseurs se séduisent, se rejettent, pour finalement se donner l'un à l'autre dans un face-à-face sensuel et féroce. Un véritable tour de force et un feu d'artifice chorégraphique.

Les prochains rendez-vous avec le Bolchoï se poursuivront avec "Casse-Noisette" de Piotr Ilitch Tchaïkovski et du chorégraphe russe Youri Grigorovitch (d'après E.T.A Hoffmann et Marius Petipa). Avec les étoiles Denis Rodkin (Casse-Noisette), Anna Nikulina (Marie), Andreï Merkuriev (Drosselmeyer), Vitaly Biktimirov (le Roi Souris) et le Corps de ballet du Bolchoï.

Comme le veut la coutume, ce ballet familial investit la scène du Bolchoï pendant les fêtes de fin d'année pour deux heures d'enchantement et d'émerveillement. Avec cette partition féerique de Tchaïkovski et les plus grands interprètes de la troupe moscovite, Casse-Noisette reste le rendez-vous incontournable des petits comme des grands !

A la veille de Noël, tandis que les douze coups de minuit sonnent, la poupée Casse-Noisette de Marie prend vie et se transforme en prince ! Alors commence une grande aventure que la petite fille n'est pas près d'oublier.

Ce rendez-vous enchanteur sera suivi par un autre plus romantique, il s'agit de "Roméo et Juliette" de William Shakespeare, du chorégraphe Alexeï Ratmansky et sur une musique de Sergueï Prokofiev. Le spectacle sera retransmis en direct de Moscou le dimanche 21 janvier à 16h00, heure locale.

Les Etoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï interpréteront la plus célèbre et tragique histoire d'amour qui a lieu à Vérone, où Roméo et Juliette s'aiment d'un amour interdit, tandis que leurs familles respectives, les Montaigu et les Capulet, s'affrontent dans une rivalité à la résolution tragique.

Alexeï Ratmansky, ancien directeur artistique du Ballet du Bolchoï, met en scène sa production de ce grand classique de Shakespeare pour la première fois au Bolchoï et au cinéma, dans une lecture théâtrale et originale. Avec la partition célèbre de Sergueï Prokofiev, son talent de virtuose retrace le drame des amants de Vérone au plus proche du récit.

Suivi, le dimanche 4 février à 16h00, par l'œuvre d'Alexandre Dumas : "La dame aux camélias" qui prend vie sur la scène du Bolchoï avec l'étoile Svetlana Zakharova dans le rôle de la courtisane en quête d'amour et de rédemption. Celle-ci porte à son comble l'émotion de ce récit tragique, à la rencontre de la sublime chorégraphie de l'Américain John Neumeier et sur une partition lumineuse pour piano de Frédéric Chopin.

Ce programme exceptionnel sera couronné, le 8 avril 2018, par la projection du ballet «Giselle », emblème du romantisme épuré, du chorégraphe Youri Grigorovitch, d'après le livret de Théophile Gautier et Jean-Henry Saint-Georges. Avec les étoiles Svetlana Zakharova (Giselle), Sergei Polunin (Albrecht), Ekaterina Shipulina (Myrtha), Denis Savin (Hans) et le Corps de ballet du Bolchoï.

La première ballerine Svetlana Zakharova excelle dans ce rôle ultime du ballet classique, accompagnée par les étoiles sensationnelles Sergei Polunin et Ekaterina Shipulina. Ce trio infernal nous emmène dans un tourbillon émotionnel dansé à la perfection sur la scène du Bolchoï presque sans interruption depuis plus de 150 ans.

Prestige, finesse, style, émotion, virtuosité et discipline, tout cela porté à l'extrême, avec une fougue et une énergie que l'on ne connaît guère qu'aux danseurs du Bolchoï. Il faut donc se précipiter pour voir ces ballets et partager l'ivresse et la joie de danser du côté de La Marsa !