Tunisie: Les bijoutiers revendiquent l'amendement

Bouaziz a déclaré aux journalistes, lors d'une conférence de presse tenue avec les artisans bijoutiers (la chambre syndicale nationale des bijoutiers) que la chambre dénonce la méthode de contrôle à Souk El Berka, soulignant leur solidarité avec les commerçants.

Il a appelé le gouvernement à renforcer le contrôle du secteur de la joaillerie et de procéder à la saisie des bijoux contrefaits.

Les artisans bijoutiers sont attachés à l'utilisation des deux poinçons (poinçon de conformité et poinçon de maître) qui sont des garants de la qualité et de l'authenticité de l'or, a-t-il dit, ajoutant que les articles 6 et 7 relatifs à la facturation et aux marchandises représentent des points de controverse et de divergence de vues entre les deux chambres, proposant à cet égard de ne pas hâter la publication de la nouvelle loi et d'assurer la réconciliation entre tous les professionnels.