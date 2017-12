Ile Maurice: Monnaie nationale - La chute de l'ariary encourage les exportations

C'est la période faste pour faire des recettes pour les entreprises textiles ou de services. Mais tout dépendra des commandes effectuées par les clients. Depuis son ordinateur, Faly Rakotonirina (nom d'emprunt) se réjouit de cette situation. Pour arrondir son fin du mois, ce commercial travaille pour le compte d'un blog basé en France durant ses temps perdus. C'est un pigiste payé par article livré. Plus il travaille, plus il gagne. La situation l'encourage à travailler encore plus avec les quelques ariary de trop, dûs à la dévaluation de la monnaie nationale.

« Les autorités devraient prendre les mesures nécessaires pour encourager en ce temps-ci les sociétés d'exportation. La dépréciation améliore la balance commerciale. Les importations sont découragées, parce qu'elles sont devenues plus coûteuses et le pays va accroître ses exportations dont les prix exprimés en monnaies étrangères ont baissé. Les exportations sont devenues compétitives. Il faut voir de cet angle là cette dépréciation de l'ariary », commente un opérateur économique.

