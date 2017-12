Tunisie: La spirale incontrôlable

Souvenons-nous encore d'un certain 17 décembre-14 janvier 2011? La révolution qui ébranla toute la… Plus »

Faudrait-il penser à appliquer de nouvelles mesures de contrôle ayant plus d'efficacité et capables d'avoir l'impact recherché ?

La situation actuelle que nous vivons nous rappelle les moments difficiles vécus par les pays concernés durant la Grande crise de 1929. Plus récemment, on pense à la grave récession connue par l'Argentine entre 1998 et 2002 qui s'est doublée d'une crise sociale tout aussi grave.

Aux halles de Tunis, un marchand de légumes se défend de pratiquer des hausses illicites. Il s'en tiendrait aux règlements en vigueur et respecterait la marge bénéficiaire qui lui revient de droit. Il nous montre les affiches trônant sur les tomates ou les pommes de terre (2. 300 millimes pour les premières et 1. 380 pour les secondes).

Un vendeur de fruits secs ayant pignon sur rue à la rue d'Espagne nous affirme que les prix pratiqués obéissent à une demande continue de la part des clients. De plus, les occasions se succèdent à un rythme très rapide. En effet, à peine en a-t-on fini avec les fêtes de mariage de l'été (donc forte demande), qu'on se prépare aux fêtes du Mouled et à celles de fin d'année. C'est pour cela, nous explique notre interlocuteur que les prix n'ont pas baissé. Ni, même, stagné.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.