Tunisie: Dur, dur l'apprentissage

C'est la seule victoire africaine au Mondial. Le Cameroun (3e à l'échelle africaine) s'est incliné face à l'Allemagne (15-28), la Serbie (21-34), les Pays-Bas (22-29) et la Corée du Sud (21-33). Son seul mérite est d'avoir partagé les points avec la Chine (26-26). Avec 13 défaites, une victoire et un nul, le bilan des trois représentants africains n'est pas fameux.

L'équipe de Tunisie est en phase de restructuration et cette participation au Mondial d'Allemagne est une étape bonne à prendre, surtout si le staff technique et la direction technique nationale sauront tirer les bonnes conclusions.

On s'attendait à ce que la sélection nationale rebondisse après avoir tenu tête aux Brésiliennes et en terminant surtout la première mi-temps par trois buts d'écart (13-10) à son avantage.

Elle a récidivé lors du match comptant pour la coupe du président de l'IHF en se faisant battre par la Chine (32-31) sur le fil. On rappelle que le sept national a perdu au premier tour respectivement face à la Russie (36-16), au Brésil (23-22), au Danemark (37-19), au Monténégro (29-23) et enfin au Japon (31-13).

Elle a donc rétrogradé de trois marches pour fermer la boucle (24e place). Le palmarès n'est donc pas positif et les camarades de Mouna Chabbah, hormis le match face aux Brésiliennes, ont essuyé des revers, quelquefois par plus de dix buts de différence. C'est l'expérience qui a fait défaut à nos joueuses.

