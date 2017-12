Tunisie: Mourad Hedhli au CSS

Souvenons-nous encore d'un certain 17 décembre-14 janvier 2011? La révolution qui ébranla toute la… Plus »

Le président de l'ES Sétif, Hamar, a souligné que son club s'intéresse au défenseur central du Club Sportif Sfaxien et de la sélection nationale, Yassine Meriah et que son agent a été contacté.

Après avoir trouvé un accord avec Tijani Belaïd et Zouheïr Dhaouadi, qui ont signé pour six mois, les responsables clubistes ont abordé Abdelmoômen Djabou. Marouen Hamoudia a ainsi formulé une offre officielle au milieu offensif algérien, pisté également par l'Etoile Sportive du Sahel.

Les joueurs en question sont le gardien de but Makrem Bediri et le latéral droit Zied Machmoum. Selon quelques échos, les discussions entre les deux parties auraient atteint un stade très avancé. La transaction pourrait être finalisée durant le mercato hivernal.

Pour chasser les fantômes des conflits d'un passé pas très lointain entre les deux clubs, le Club Africain va honorer l'ancienne gloire de l'Etoile Sportive du Sahel et sélectionneur de la grande sélection du Mondial argentin 1978, Abdelmajid Chetali, dimanche prochain, avant le classico qui opposera le CA et l'ESS.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.