Tunisie: Probable ajustement des prix en 2018

A rappeler que le budget 2018 prévoit des dispositions visant à introduire des ajustements sur les prix des hydrocarbures, de l'électricité et du gaz au niveau de la vente au public, l'objectif recherché est de mobiliser 700 millions de dinars (MD) répartis comme suit : 342 MD au titre des revenus de l'ajustement des prix des produits pétroliers et 385 MD au titre du revenu de l'ajustement des tarifs de l'électricité et du gaz.

Kaddour a reconnu la hausse des prix de pétrole sur le marché mondial lesquels (prix) ont atteint 64 dollars contre 54 dollars, lors de l'élaboration du nouveau projet de budget de l'Etat, ajoutant toutefois que « cette situation ne nous fait pas peur, car la petite quantité produite par la Tunisie (40 mille barils par jour) est vendue à un prix élevé sur le marché mondial». Pour le ministre, il est possible de trouver un certain équilibre.

Dans une déclaration aux médias, en marge du premier colloque des cadres et agents de la Steg (Société tunisienne d'électricité et du gaz) à la retraite, il a ajouté qu'«il est probable d'ajuster les prix des hydrocarbures, mais cette décision sera liée au moyen de concrétiser cette hausse, à propos de laquelle aucune décision finale n'a été prise».

