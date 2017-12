Tunisie: Tirage au sort aujourd'hui au Caire

Souvenons-nous encore d'un certain 17 décembre-14 janvier 2011? La révolution qui ébranla toute la… Plus »

UD Songo (Mozambique), AS Fan (Niger), Plateau United, MFM FC (Nigeria), Rayon Sports (Rwanda), Generation Foot (Sénégal), St-Louis (Seychelles), Bidvest Wits (Afrique du Sud), Al Salam (Soudan du Sud), Al Hilal, Al Merreikh (Soudan), Mbabane Swallows (Swaziland), Young Africans (Tanzanie), AS Port Lomé (Togo), Kampala Capital City Authority (Ouganda), Zesco United, Zanaco (Zambie), JKU SC (Zanzibar), FC Platinum (Zimbabwe).

Esperance, Etoile du Sahel (Tunisie), Entente Sétif, Mouloudia Alger (Algérie), Primeiro Agosto (Angola), Township Rollers (Botswana), RC Kadiogo (Burkina Faso), Lydia Ludic Burundi Academic (Burundi), Eding Sport (Cameroun), Olympic Real Bangui (Centrafrique), AC Leopards, AS Otoho (Congo), AS Vita Club, TP Mazembe Englebert (RD Congo).

L'édition 2018 de la Ligue des champions verra la participation de 10 anciens vainqueurs de la compétition, dont l'Espérance ST et l'ES Sahel en plus de plusieurs prétendants sérieux au sacre.

La Tunisie sera représentée dans ces deux compétitions par quatre clubs, l'Espérance ST, champion de Tunisie en titre, et l'ES Sahel (vice-champion) en Ligue des champions, alors que le C.Africain (3e en championnat) et l'US Ben Guerdane (finaliste de la coupe de Tunisie remportée par le CA) seront engagés en Coupe de la Confédération.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.