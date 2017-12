Tunisie: Plus d'intérêt pour le théâtre d'intégration

Souvenons-nous encore d'un certain 17 décembre-14 janvier 2011? La révolution qui ébranla toute la… Plus »

Le festival invite, cette année, 10 pays étrangers, dont la Bulgarie, l'Albanie, la Palestine, l'Ukraine, l'Italie et la Belgique. 6 spectacles seront programmés quotidiennement dans les salles et 5 dans les rues de Nabeul. Au programme, également, des animations de rue, des ateliers, des stages de formation et un séminaire (le 19 décembre) intitulé «Le rôle de l'art dans la réinsertion sociale».

120 spectacles (dont 19 productions tunisiennes) sont programmés pour cette édition abritée par les trois lieux habituels, le Centre culturel Néapolis, la maison de la culture et l'espace Nabeul centre, mais aussi en dehors de Nabeul, au Centre national des arts de la marionnette de Tunis, à Akouda, El Kalaâ Essoghra, Korba, Menzel Bouzaelfa, au Centre de rééducation des mineurs délinquants d'El Mourouj et, pour la première fois, au Kef.

