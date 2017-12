Tunisie: Bien parti pour l'ESR et l'USM...

Nous ne le pensons pas, d'après ce qu'on a vu lors de la première journée. La salle de Radès n'était pas pleine, vu que c'est un lundi. Les débuts de l'ESRadès et de l'USM dans ce championnat d'Afrique ont été pleinement réussis avec deux victoires larges et convaincantes.

ESR : que de solutions !

Les équipiers de Abassi ont fait valoir leur premier atout, à savoir la richesse de l'effectif et les nombreuses solutions à la disposition de Adel Tlatli. Une équipe qui compte 9 internationaux et 3 jeunes talents qui n'ont rien à se faire reprocher, c'est une équipe qui peut doser facilement ses efforts et dominer ses adversaires. Avec une défense homme à homme mobile et agressive avec beaucoup de rotation et d'aide, l'ESR a «étouffé» City Oilers, son adversaire du jour.

L'écart s'est creusé et l'avantage de Rezig et ses équipiers devint clair à partir du deuxième quart-temps (26-21 après le 1er quart-temps). A la mi-temps, l'ESR menait 45-31, et au 3e quart-temps 79-43. Pour le 4e quart-temps, Tlatli a préféré donner du temps de jeu à Bouallègue et Gannouni, c'était donc une simple formalité pour l'ESR qui a montré l'envergure de ses qualités offensives. Abassi a sorti un grand match avec 18 points marqués, suivi de M. H'didane (16 points) et M. El Mabrouk (14 points).

Les Radésiens doivent améliorer leur adresse au niveau des tirs à trois points avec seulement 10 tirs réussis sur 27.

USM : l'essentiel !

Devant une salle presque vide, les Monastiriens ont pu imposer la qualité de leur basket, surtout en deuxième mi-temps, face aux Nigérians de Gombe Bulls. Ces derniers ont bien résisté au premier quart-temps (23-21 pour l'USM), avant de lâcher petit à petit. L'équipe de Zecevic a vite pris les choses en main grâce à l'apport de Kael Venales (23 points), Firas Lahiani (18 points) et B. H'didane (13 points).

Les Monastiriens ont bien organisé leurs attaques et leurs stratégies de défense. Un grand travail d'Evarist sous le panneau (25' de jeu sur le parquet), en compagnie de Bouzid, ce qui donne à l'USM des atouts dans le jeu intérieur, un secteur qui pouvait faire mieux dans les éliminatoires jouées à Monastir la semaine dernière.

A remarquer dans cette première journée la réussite offensive de beaucoup de clubs avec des équipes qui ont gagné et passé le cap des 100 points, à l'image de l'ASSalé ou du GSPétrolier. Ce tournoi offre de la qualité.

Résultats

Groupe A

ASSAlé-Kano Pillars 112-83

I.Club-ASBN.Generation 87-67

ESRadès-City Oilers 102-64

Groupe B

GSP-Ferroviairio 104-80

USM-Gombe Bulls 90-62

Libolo-ASBMazembe 90-65