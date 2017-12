Sénégal: Thiès-Est - Le Centre de réinsertion des albinos de Sampathé réhabilité

Thiès — Le Centre de réinsertion des albinos de Sampathé, un quartier de la commune de Thiès-Est, a été réhabilité par l'Association des chiffres et des cœurs de la Société nationale de la statistique et de la démographie (SNSD), dans le but de permettre aux travailleurs d'évoluer dans de meilleures conditions.

"Le centre était dans un état de délabrement total. On s'est dit pourquoi ne pas le rénover pour que les enfants y travaillent dans de meilleures conditions. C'est [pour cette raison] que nos partenaires se sont associés à nous pour nous accompagner à rénover ce centre", a déclaré Ramata Camara, la présidente de l'association.

Créée par les membres de la Convergence des femmes de la SNSD, celle-ci cherche à venir en aide "aux couches les plus démunies de la société".

"On a commencé par les albinos, donc on en fait notre projet inaugural en les accompagnant durant leur plaidoyer pour le 13 juin qui est la Journée mondiale des albinos. Ensuite, on a fait des visites médicales avec eux", a expliqué Mme Camara.

Les albinos font de la couture et gèrent un poulailler, des activités qui leur permettent de "subvenir à leur besoin et [d'] éviter de [s'adonner à] la mendicité".

"Il était normal de les appuyer, les accompagner afin de les mettre dans de meilleures conditions. Nous voulons que ce centre soit un vrai refuge pour les albinos", a indiqué Ramata Camara.