Tunisie: « En Méditerranée, il faut organiser la mobilité circulaire »

Pour moi, il n'y a pas de sujet plus important que d'arriver à organiser la mobilité entre l'Europe et le Sud de la Méditerranée (aller et retour).

On est évidemment dans une période très difficile parce que les attentats terroristes qui frappent un peu partout dans le monde amènent les gouvernements à contrôler davantage les frontières et donc à multiplier les difficultés administratives.

C'est pour cela que j'ai proposé depuis bientôt trois ans l'idée d'installer ce que j'appelle un Erasmus des associations. C'est-à-dire un cadre qui permet aux professionnels (les créateurs, les journalistes, les artistes et les entrepreneurs) d'obtenir des visas de longue durée. Cela fait partie, d'ailleurs, d'une proposition reprise par le président Emmanuel Macron en Afrique.

Quels sont les mécanismes à mettre en place pour faciliter la mobilité dans les deux sens dans l'espace euro-méditerranéen ?

Je pense qu'en Méditerranée, il faut organiser ce que nous appelons la mobilité circulaire et notamment ce sera probablement plus facile à organiser si nous nous adressons à des segments de populations bien identifiés. Par exemple: les journalistes, les artistes, les créateurs, les humanitaires, les entrepreneurs. Et nous, à la Fondation Anna Lindh, nous portons ces propositions.

Je l'ai dit dans toutes mes interventions devant la Fondation et récemment devant le Conseil des gouverneurs, plus nos gouvernements vont être amenés à renforcer le contrôle aux frontières, que ce soit dans le Sud ou dans le Nord, et plus il va falloir inventer et faire fonctionner effectivement des routes légales de mobilité car en même temps il faut maîtriser l'immigration économique. Il faut reconnaître qu'elle est nécessaire cette immigration économique.

D'ailleurs, dernièrement, j'ai dit à «La France of Europe», le principal «Think Tank» bruxellois, que plus les États se développent, plus les exigences de mobilité des populations sont importantes.

Les échanges interculturels, l'éducation, le débat et la promotion du journalisme dans l'espace euro-méditerranéen ont toujours incarné les grandes lignes de l'action de la Fondation Anna Lindh. Mais on a l'impression que vos actions sur le thème des échanges interculturels se focalisent davantage sur la question du dialogue interreligieux ?

Pas du tout ! Nous pensons que la liberté de penser et de croyance est fondamentale. Et ce que nous essayons de promouvoir, c'est que les Européens et les populations du Sud et de l'Est méditerranéens puissent se rencontrer et échanger d'abord sur leurs différences et leurs vécus.

Chaque vécu culturel a sa richesse et sa raison d'être. Il est vrai que la place de la religion est plus importante au Sud qu'au Nord. D'ailleurs notre dernier rapport le mesure, mais ce n'est pas le seul sujet qui met en avant les sociétés du Sud. Et donc, je pense qu'il faut échanger sur ses différences pour les respecter et en même temps trouver surtout ce qui nous unit.

Évidemment, il y a des obstacles administratifs plus importants et plus nombreux pour les voyages du Sud vers le Nord, mais ils existent aussi dans l'autre sens. Il m'est arrivé d'intervenir auprès des autorités tunisiennes pour permettre que l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (un projet qui existe au sein de l'Académie du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence et dont le tuteur est le London Symphony Orchestra-Ndlr) puisse jouer en Tunisie.

Il y avait des obstacles administratifs et bureaucratiques et ce malgré la bonne volonté des responsables tunisiens. La Fondation Anna Lindh œuvre pour faciliter les choses.