Niger: Un forum économique à Niamey pour financer un gros plan de développement

Le Niger sollicite en fait un financement global de plus de 11 milliards d'euros, soit plus de 7 200 milliards de francs CFA, dont le quart ira exclusivement au transport des hydrocarbures, avec la construction de deux oléoducs pour l'exportation des produits pétroliers. La délégation nigérienne va-t-elle convaincre de la pertinence de ces projets ? Réussira-t-elle à attirer les capitaux étrangers ?

Le gouvernement nigérien a deux jours pour convaincre les investisseurs, publics et privés, à miser sur ce pays sahélien. Niamey va présenter environ 90 projets, pour la plupart articulés autour de 4 secteurs d'activités : l'agriculture et l'élevage, les infrastructures et les transports, l'énergie et les hydrocarbures ainsi que les mines.

