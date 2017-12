Mali: Action climatique - l'ONU appelle à aider les pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020

« Comme je l'ai entendu dire, l'âge de pierre ne s'est pas achevée par manque de pierre. Nous ne devons pas attendre l'épuisement des réserves de charbon et de pétrole pour mettre un terme à l'âge des énergies fossiles. Nous devons investir dans l'avenir et pas dans le passé », a souligné M. Guterres.

Le One Planet Summit a pour ambition de trouver de nouveaux moyens de financer l'adaptation de nos modes de vies aux transformations inéluctables, d'accélérer encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'ancrer les problématiques climat au cœur de la finance.

Organisé le 12 décembre à Paris à l'initiative du Président français, Emmanuel Macron, du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres et du Président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, le sommet réunit chefs d'Etat, secteurs publics et privés pour un engagement plus fort et plus concret du monde de la finance.

