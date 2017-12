Sénégal: DECOLLAGE DE LA FILIERE ARACHIDE - Les 10 propositions de Papa Abdoulaye Seck

Pour le ministre de l'Agriculture, «il nous faut réfléchir sur quel type de Comité national interprofessionnel de l'arachide serait beaucoup plus en phase avec l'évolution de la filière mais aussi sur le mécanisme de prix que nous devons nous définir pour l'arachide». Et enfin, Pape Abdoulaye Seck demande d'augmenter la part de l'arachide irriguée dans le volume global de production.

La deuxième préoccupation du ministre est la préservation et la fortification de notre tissu industriel. Papa Abdoulaye Seck a en troisième préoccupation : l'exploitation optimale de nos avantages comparatifs sur les marchés internationaux pour lutter contre l'étroitesse de notre marché local. Le 4ème défi à relever et qui préoccupe en quatrième lieu le ministre est le renforcement de la transparence et de l'équité dans les opérations concernant les intrants.

