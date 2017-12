Mali: Forum Invest In Mali 2017 - Le défi de développer les secteurs clés

Présidant la cérémonie de clôture des travaux du 1er Forum Invest In Mali, le ministre de l'Economie et des Finances est revenu sur les opportunités d'investir tout en soulignant l'importance du thème de cette rencontre internationale des investissements dans notre pays.

Le ministre de l'économie et des finances, Dr. Boubou Cissé a d'abord tenu à rassurer les investisseurs en soutenant que le Mali retrouve le chemin de la stabilité, de la sécurité et de la croissance avec le renforcement des fondamentaux de son économie.

Ensuite, il a abordé le thème de ce Forum « Agriculture-Elevage-Energie-Infrastructures ». Pour lui, cela présente un intérêt certain pour tous ceux qui ont en charge la conduite de la politique économique, financière et budgétaire de leur pays. Et ce, surtout, dans un contexte de relance post-crise, a-t-il précisé.

« En effet, l'agriculture, l'élevage, l'énergie et les infrastructures sont les poumons de notre économie. Aucune croissance durable au Mali n'est pas envisageable sans le développement de ces secteurs clés. C'est pour cette raison qu'ils sont au centre des préoccupations des autorités » a dit le ministre de l'économie.

Pour ce faire, il a conseillé en ces termes: « Un financement adéquat et efficace des projets structurants dans ces secteurs pourra être source d'une croissance durable et permettra ainsi un développement harmonieux de notre économie ». Avant d'ajouter : « La mise en œuvre de ces projets et programmes s'accompagnent d'un nécessaire assainissement des finances publiques. Ce qui est au cœur des préoccupations de mon département».

Enfin, il promettra aux investisseurs que le gouvernement poursuivra ses efforts en faveur de la diversification économique et de l'amélioration du cadre des investissements et des affaires au Mali.

En cela, Dr. Boubou Cissé dira que l'Agence pour la promotion des Investissements sera appuyée pour démocratiser l'entreprenariat, aider les entreprises dans leur installation et accompagner les investisseurs dans leur prise de risque.