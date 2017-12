Madagascar: EPP Ambohitrarahaba - Un programme de nutrition scolaire original

L'Ecole primaire publique (EPP) d'Ambohitrarahaba possède et met en œuvre un programme de nutrition scolaire exemplaire. Une mise en œuvre qui se manifeste notamment par la construction d'infrastructures adéquates.

Notons que l'EPP fournit à ses élèves des « repas améliorés » légumes, protéines, produits laitiers, calcium, etc.- conçus diététiquement pour favoriser la croissance des enfants. De plus, ces repas sont encore améliorés et rendus plus succulents lors des grandes occasions telles que les Fêtes de la Nativité, la Fête nationale, etc. Samedi dernier, les élèves de l'EPP, le corps enseignant et administratif, l'Association des Amis de l'EPP d'Ambohitrarahaba (qui parraine l'EPP) -présidée par un militaire retraité, Jacques Berly- et ses partenaires ont inauguré le nouveau bâtiment de la cantine.

Le bâtiment a pu être construit grâce aux efforts conjugués des Amis de l'EPP d'Ambohitrarahaba et de ses partenaires techniques et financiers, tels que l'ONG suisse « Familles sans frontières », l'association de la légion d'honneur franco-réunionnaise, mais aussi grâce au personnel de l'EPP. A étage, le bâtiment contient une salle destinée à la restauration, une autre dédiée à la cuisine et conforme aux normes d'hygiène requise pour une alimentation équilibrée des élèves au quotidien. Par ailleurs, le bâtiment récemment inauguré a été dotée d'une « dépendance » pour les gardiens, pour veiller, sur cette infrastructure, aussi belle qu'utilitaire et dont l'EPP d'Ambohitrarahaba est tellement fière.