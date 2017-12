Madagascar: Sports paralympiques - Des équipements et matériels sportifs de l'Ambassade de Chine

Tirer quelques exemples du Parlement allemand et les appliquer à Madagascar. En général, c'est… Plus »

« Dans le cadre du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar, mais, aussi de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée le 3 décembre dernier, la Chine tient à exprimer sa solidarité envers les Malgaches en situation de handicap. Nous espérons que ces matériels et équipements puissent aider les sportifs dans leur parcours » a fait savoir, l'ambassadeur de Chine dans son discours. Ces équipements sont à hauteur de 35 millions d'Ariary. Ces lots sont composés de 15 fauteuils roulants, 113 béquilles en aluminium, 25 béquilles sous aisselle en aluminium, 25 marchettes pliantes et de 135 appareils acoustiques.

