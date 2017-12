Madagascar: UNICEF et MPTDN mettent le paquet

Tirer quelques exemples du Parlement allemand et les appliquer à Madagascar. En général, c'est… Plus »

Etc'est dans ce domaine précis qu'entre en scène le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique qui fournit le matériel par le biais d'un TIC bus connecté par le soutien d'Orange Madagascar, car tout comme l'UNICEF, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy est convaincu du bien fondé de cette campagne. Logique si l'Europe entière s'est mobilisée grâce au projet « WeProtect » relayé ensuite par sa version malgache, « Arozaza », car l'heure est grave quant aux dérives de l'internet et leurs impacts sur les enfants. Une noble mission en fait.

Et c'est ce qui est arrivé hier dans une ville en ébullition. Ou plutôt rendue comme telle, car l'UNICEF a d'abord aiguisé l'appétit du public en organisant une course à vélo pour 22 enfants. Un tour de ville largement suivie par le tout Manakara.

