Madagascar: Tour de Mada / Étape UNICEF - La révolte de Mohamed Houlder

L'arrivée du peloton à Manakara avec cette belle bataille pour la troisième place entre Groeneveld et Bruno César.

La 5e étape du Tour de Madagascar cycliste n'a pas échappé au clan Angolais, Mais ce n'était faute d'avoir essayé pour Houlder Mohamed devenu le chouchou d'un généreux public de Manakara.

Et de quatre pour les Angolais dont on ne connaît pas encore les limites tant ils faisaient preuve d'un bel esprit d'équipe dans ce Tour de Madagascar devenu de plus en plus difficile pour les Malgaches.

Hier encore et au critérium de Manakara, les Angolais ont tout fait pour préserver le maillot jaune de Dario Manuel, mais ils ont offert l'étape à Rue César pourtant talonné de près par un HoulderMohamed très revanchard. Une impressionnante révolte qui n'a pas malheureusement suffi aux Malgaches pour s'offrir une victoire d'étape.

Car sur le parcours de trois kilomètre autour de la ville de Manakara, le directeur de course, Laurent Bezeaux, n'a pas jugé utile d'ouvrir la voie aux deux membres de l'échappée, Rui César et Houlder Mohamed qui procédaient le peloton de plus de 4 mi

Et ce qui devrait arriver arriva. Notamment la solidarité des Angolais dont un groupe qui bloque la voie de Houlder et un autre pour emmener Rui César vers la victoire.

« Ils m'ont dégagé de ma place de leader avec Rui César pour ensuite s'en prendre à Mazoni et Dama qui voulaient m'aider à finir », se plaint après coup le jeune Morondavien qui avait pourtant cru à sa victoire.

Mais devant la belle machine à gagner des Angolais, le camp malgache a dû se contenter des miettes et que cette deuxième place de Houlder n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, car il a encore 13 minutes de retard sur le maillot jaune, Dario Manuel.

Le Hollandais Greenville Jan se hissait à la troisième place de l'étape UNICEF d'hier devant l'autre Angolais, Bruno César

Mazoni Rakotoarivelo conserve la cinquième place montrant ainsi qu'il reste le meilleur Malgache du lot.

L'étape du jour reliant Manakara à Mananjary risque de ne pas changer grand chose car dans le groupe Angolais il y a aussi de bons grimpeurs tels Dario Manuel ou Bruno César. Décidément...