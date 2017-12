Sénégal: Célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap à Sédhiou

Et, pour cela, nous ne manquons jamais de gratitude pour magnifier cette assistance sociale même si, du reste, cela s'avère être un droit pour nous». Souleymane Massaly de poursuivre: «cependant, nous sollicitons la construction d'un siège pour notre association régionale à l'image des 13 autres régions du pays. Dans un autre registre, nous voudrions que, dans la création d'emplois, les collectivités locales trouvent des emplois pour nos membres». Cette célébration à Marsassoum est aussi marquée par un don de sang qui, outre l'approvisionnement de la banque de sang, permet aux donateurs de faire un bilan partiel de santé et de disposer d'un carnet à valeur de sésame pour l'accès aux soins de santé, a rassuré Mamadou Lamine Diémé du service social de l'Etablissement public de santé de Sédhiou.

Les personnes en situation de handicap de la région de Sédhiou ont célébré, certes avec un retard mais avec toute la solennité requise, le weekend dernier, la Journée internationale qui leur est dédiée. A Marsassoum où ont eu lieu les festivités, les membres de l'association ont salué les efforts en cours d'exécution de l'Etat en matière d'assistance sociale et économique mais souhaitent, dans un autre registre, disposer d'un siège et des emplois au niveau des collectivités locales.

